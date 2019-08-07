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Лесные пожары в России

Вертолеты Ми-8 ВВО за сутки потушили 30 очагов природных пожаров в Иркутской области

Экипажи вертолетов 7 августа продолжают вылеты в районы региона, где действуют лесные пожары
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Вертолеты Ми-8 армейской авиации Восточного военного округа (ВВО), выполняя задачи по тушению лесных пожаров в Иркутской области, ликвидировали за сутки 30 возгораний. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Минобороны РФ.

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"Шестого августа пять вертолетов Ми-8, оборудованных водосливными устройствами ВСУ-5, с полевого аэродрома в населенном пункте Усть-Кут Иркутской области совершили семь вылетов и 32 сброса воды в количестве 160 тонн", - отмечается в сообщении.

По данным военного ведомства, экипажам вертолетов Ми-8 "за сутки удалось ликвидировать 30 очагов природных пожаров в Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах". С утра 7 августа экипажи вертолетов продолжают вылеты в районы Иркутской области, охваченные лесными пожарами.

Ранее сообщалось, что авиационная группировка Минобороны в Красноярском крае ликвидировала все очаги открытого возгорания в районах, назначенных для тушения военной авиации.

С начала проведения операции по тушению пожаров в Красноярском крае и Иркутской области на охваченные огнем лесные массивы авиационной группировкой Минобороны сброшено 8159 тысяч тонн воды, ликвидированы лесные пожары на территории общей площадью около 1 млн гектаров.

Применение военных самолетов и вертолетов для тушения пожаров позволило в пять раз снизить скорость распространения огня и ликвидировать задымление воздуха в городах и населенных пунктах Красноярского края, улучшить общую экологическую обстановку в регионе.

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