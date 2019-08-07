В омский музей-заповедник перевезут столетний дом для воссоздания казачьей усадьбы

ОМСК, 7 августа. /ТАСС/. Столетний деревянный дом станет центральной постройкой экспозиции "Усадьба казачьего сотника", которая создается в музее-заповеднике живой истории "Старина Сибирская" в поселке Большеречье Омской области. Дом, принадлежавший когда-то зажиточному крестьянину, будет разобран и перевезен в Большеречье из соседней деревни, сообщили в среду в пресс-службе регионального Минкультуры.

"В музее-заповеднике "Старина Сибирская" ведутся работы по созданию интерактивной экспозиции "Усадьба казачьего сотника", которая будет включать дворы, амбары, сараи, конюшню, летнюю кухню, ледник и, конечно, дом казачьего сотника, который станет центральной постройкой экспозиции. Недалеко от Большеречья, в селе Шипицыно был обнаружен интересный дом, который решено перевезти на территорию музея", - сообщили в пресс-службе.

Фасад большого крестового (тип крестьянского дома) дом с высоким крыльцом и высокой террасой украшает небольшой фронтон, окантованный накладной резьбой. "Со слов старожилов первым хозяином дома был зажиточный крестьянин Дудиков, который в начале 20 века перевез дом из Большеречья в деревню Каширино, которая сейчас не существует, а затем в Шипицыно. Пришло время старому дому вернуться в Большеречье опять и начать новую жизнь объектом экскурсионного показа", - цитирует пресс-служба слова директора музея Александра Гулько.

Экспозиция будет демонстрировать быт, традиции и хозяйственный уклад казаков в Сибири. "В будущем усадьба казачьего сотника может стать центром казачьей культуры всего региона", - считает Гулько. Работы по разбору здания уже начались, а на месте будущей экспозиции для него уже построен фундамент. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минкультуры, работы будут завершены до конца 2019 года, в следующем году к "Усадьбе казачьего сотника" проведут коммуникации, а сотрудники музея наполнят экспозицию.

Музей-заповедник "Старина Сибирская" - единственный в Омской области музей-заповедник "живой истории", расположенный в районном центре Большеречье в 200 км севернее Омска. На территории комплекса находится пятнадцать построек 19 - начала 20 века, пять из которых являются памятниками истории и культуры регионального значения. Также в структуру музея-заповедника входят историко-этнографический музей и археологический и природный парк "Батаково". На территории Большеречья также находится единственный в России сельский зоопарк.