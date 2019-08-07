Ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае может составить 2 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 7 августа. /ТАСС/. Экономический ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае, на севере которого горит более 800 тыс. га тайги, может составить не меньше 1,5-2 млрд рублей. Об этом в среду сообщил журналистам по видеосвязи в пресс-центре ТАСС в Новосибирске министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов.

"Традиционно, и это правильно, ущерб рассчитывается в конце лесопожарного периода. <...> Объем ущерба, по тем методикам, которые существуют, в год составляет, примерно, после пожароопасного периода от 1,5 до 2 млрд рублей. Думаю, что в этом году он, конечно же, не будет ниже. Сезон достаточно напряженный", - сказал Маслодудов.

По его словам, существующая методика оценивает только экономическую стоимость древесины, но не учитывает ущерб для экосистемы. Он отметил, что сейчас ведется разработка комплексной методики оценки. "Мы такую методику ждем", - добавил министр.

По его словам, сейчас основные пожары действуют на севере Красноярского края в труднодоступным местах, главным образом в Эвенкии, где за прошлый месяц выпало всего 5% осадков. В более чем половине случаев основная причина пожаров - сухие грозы.

Лесные пожары в регионе достигли пика на прошлой неделе, когда площадь горящей тайги превысила 1,1 млн га. В четверг к тушению пожаров приступила авиагруппировка Минобороны из самолетов Ил-76. Сейчас горит более 800 тыс. га.

В крае продолжает действовать режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. По данным пресс-службы краевого Минлесхоза, причины лесных пожаров носят природный характер. На севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке 30 градусов тепла, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.