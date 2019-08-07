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Лесные пожары в России

Площадь природных пожаров в Сибири превышает 1,5 млн га

На утро среды действуют 248 очагов возгорания

НОВОСИБИРСК, 7 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Сибири по состоянию на утро среды превышает 1,5 млн га, сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске представитель ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

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"Что касается обстановки на территории Сибири, на землях лесного фонда на утро [среды] действует 248 очагов лесных пожаров, площадь - более 1,5 млн га", - сказал Винаков.

По состоянию на утро, в Красноярском крае действует 111 очагов пожаров общей площадью более 800 тыс. га, в Иркутской области - 136 пожаров на площади более 600 тыс. гектаров. Также действует три пожара в Омской области, два - в Томской, один - в Алтайском крае, сообщил представитель главка МЧС.

В тушении пожаров задействованы силы шести субъектов Сибирского федерального округа. Наземная группировка насчитывает 505 человек и 29 единиц техники, пожары тушат четыре самолета Бе-200, три вертолета Ми-8, вертолет Ми-26 и самолет Ил-76.

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РоссияЛесные пожары в РоссииИркутская областьКрасноярский крайОмская областьТомская область
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