МВД выясняет причины пожаров в лесах Красноярского края

"В Богучанском районе находится специализированная следственно-оперативная группа под руководством заместителя начальника ГУ МВД по Красноярскому краю Тамары Белкиной. Группа, в состав которой вошли следователи, оперативники управления экономической безопасности, эксперты, представители отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС и Лесной охраны, устанавливает обстоятельства причин пожаров, в том числе отрабатываются версии умышленных поджогов с целью сокрытия криминальных порубок", - говорится в сообщении пресс-службы.

КРАСНОЯРСК, 7 августа. /ТАСС/. Полиция начала выяснение причин лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края, в том числе отрабатываются версии умышленных поджогов с целью сокрытия нелегальной вырубки леса, сообщила в среду пресс-служба регионального главка МВД.

Следователи и эксперты работают на местах происшествий, представители МЧС определяют источники и причины возгорания, оперативники устанавливают свидетелей пожаров, а также лиц, возможно, причастных к пожарам. Полицейские устанавливают законность лесозаготовок, проводят осмотры периметра лесосек, в ходе которых выясняются размеры порубок. В пресс-службе отметили, что подобная работа проводится во всех районах, где произошли массовые возгорания лесов.

С июня на севере Красноярского края действуют масштабные лесные пожары. Своего пика они достигли на прошлой неделе, когда площадь горящей тайги превысила 1,1 млн га. В минувший четверг к тушению пожаров приступила авиагруппировка Минобороны РФ. Сейчас в регионе горит более 800 тыс. га тайги.

В крае продолжает действовать режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. По данным пресс-службы Минлесхоза Хабаровского края, причины лесных пожаров носят природный характер. На севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке 30 градусов тепла, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.