Ущерб от паводка для аграриев Иркутской области составил около 420 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 7 августа. /ТАСС/. Сумма подтвержденного Минсельхозом РФ ущерба, нанесенного аграриям Иркутской области паводками, составила порядка 420 млн рублей, сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"Общая сумма ущерба, нанесенного наводнением аграриям Иркутской области, подтвержденная Министерством сельского хозяйства РФ, составила около 420 млн рублей", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства Приангарья Ильи Сумарокова. Уточняется, что Минсельхоз включил в реестр на возмещение ущерба пять сельскохозяйственных организаций, 44 крестьянско-фермерских хозяйств и 2 тыс. 822 личных подсобных хозяйств.

Первые 179,6 млн рублей из федерального бюджета уже поступили на выплаты компенсаций пострадавшим от наводнения аграриям Иркутской области. Всего более 50 сельхозпроизводителей, пострадавших из-за паводков в Иркутской области, получат компенсации от федерального центра за утерянные посевы, объекты сельскохозяйственной инфраструктуры, сельскохозяйственную технику и оборудование, а также за погибших животных. Первые выплаты начнутся в конце этой недели.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.