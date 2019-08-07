Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в детском лагере в Приангарье

ИРКУТСК, 7 августа. /ТАСС/. Прокуратура оштрафовала организатора детского оздоровительного лагеря "Странник", расположенного в поселке Большое Голоустное Иркутской области, за нарушение пожарной безопасности, сообщается в среду на сайте региональной прокуратуры.

"Проведена проверка исполнения требований пожарной безопасности в детском оздоровительном лагере "Странник", расположенном в п. Большое Голоустное. <...> По требованию прокурора организатор детского оздоровительного лагеря привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности")", - говорится в сообщении.

Проверка показала, что в лагере не работала система автоматической пожарной сигнализации, уровень звука сигнализации не соответствовал нормативному, сигналы не дублировались на пульт пожарной охраны. Сообщается, что газовые баллоны хранились и эксплуатировались на кухне. Костры на территории палаточных стоянок разжигали на расстоянии менее 50 метров от палаток, отсутствовали пожарные щиты. Также установлено, что включенные в сеть зарядные устройства мобильных телефонов оставляли без присмотра.

Уточняется, что сумма административного штрафа составила 6 тыс. рублей.

Повсеместные проверки детских палаточных лагерей начались после пожара ночью 23 июля на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, где погибли четверо детей. Площадь возгорания в палаточном лагере составила 2,4 тыс. кв. метров, сгорели 20 палаток из 26. СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).