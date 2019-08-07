В Туве суд вынес приговоры сестрам за убийство семьи с двумя детьми

КРАСНОЯРСК, 7 августа. /ТАСС/. Сестры Данданян, убившие в городе Ак-Довурак в Туве супружескую пару и ее двоих детей, приговорены судом к отбыванию наказания в исправительной колонии общего режима. Старшая осуждена на шесть лет лишения свободы, младшая - на 14, сообщили в среду журналистам в пресс-службе СУ СК по региону.

"Приговором суда 27-летней осужденной назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 22-летней осужденной путем частичного сложения окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с принудительным лечением у врача-психиатра по месту отбывания наказания", - сообщили в СК.

Старшая сестра признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пункта "ж" части 2 статьи 105 ("Убийство, совершенное группой лиц"), младшая - в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в", "д", "ж", "к" части 2 статьи 105 ("Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные с особой жестокостью группой лиц с целью скрыть другое преступление") и части 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога").

Убийство вызвало общественный резонанс в республике. В городе был объявлен траур.

Как сообщал ТАСС ранее, 4 марта 2017 года родители и две малолетние девочки были найдены убитыми после ликвидации пожара в доме в Ак-Довураке. На телах 35-летних супругов были множественные ножевые ранения, тела двух девочек в возрасте четырех и шести лет были найдены в ванне с признаками утопления. В живых осталась старшая дочь, учащаяся шестого класса.

По подозрению в убийстве были задержаны две жительницы города Ак-Довурак, родные сестры, распивавшие накануне с 35-летним потерпевшим спиртное. Установлено, что мотивом стала ссора между супругой и гостьями потерпевшего, переросшая в драку. После совершенного преступления подозреваемые подожгли квартиру и скрылись с места происшествия.