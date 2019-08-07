Выплата компенсаций всем официально проживавшим в зоне паводка в Приангарье завершена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области завершили основные выплаты пострадавшим от паводка гражданам, за исключением тех, кто доказывает свое право на получение компенсаций в суде. Об этом сообщил журналистам в среду вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Этап выплаты социальных гарантий - [по] 10, 50, 100 тыс. рублей - он уже все (завершен - прим. ТАСС). Там остались люди, кто по суду доказывает свои права [на получение денежных средств], это может длиться время", - сказал Мутко.

Как сообщалось, единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей предоставляются адресно на каждого человека, кто проживал и был официально зарегистрирован в зоне наводнения, включая детей. Вопросы о выплатах гражданам, не имеющим постоянной регистрации, решаются в судах, где заявителям необходимо доказать, что они действительно фактически проживали в зоне паводка. Также с 5 июля в Иркутской области начались выплаты за утрату имущества гражданам, пострадавшим от паводка. По 50 тыс. рублей будет выплачивается за частичную утрату имущества, по 100 тыс. рублей - полную.