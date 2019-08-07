Правительство России направило на тушение пожаров в Иркутской области 700 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 7 августа. /ТАСС/. Правительство РФ направило из резервного фонда дополнительно 700 млн рублей на тушение природных пожаров в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщил в среду временно замещающий должность заместителя министра лесного комплекса Иркутской области Эдуард Филиппов.

"На настоящий момент нам дополнительно из резервного фонда в режиме ЧС выделено финансирование объемом 700 млн рублей. Средства предназначены для тушения лесных пожаров и мониторинга лесопожарной обстановки", - сказал Филиппов.

Площадь лесных пожаров в Иркутской области за сутки увеличилась на 25 тыс. га, утром в среду она составляет более 675 тыс. га. По данным Иркутского управления по метеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду в связи с отсутствием осадков на севере области улучшение лесопожарной обстановки не ожидается. В зоне задымления находятся 37 населенных пунктов. С 1 августа на тушении лесных пожаров в Иркутской области работает авиация МЧС России и Минобороны.