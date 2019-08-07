Иркутские власти заявили, что МЧС не выделило самолеты для тушения лесных пожаров в июле

ТАСС, 7 августа. Власти Иркутской области в конце июля направляли в МЧС России письмо с просьбой выделить авиацию для тушения лесных пожаров, по площади которых регион в последние недели занимает третье место в России, но получили отказ. Министерство объяснило это тем, что силы спасательной службы уже задействованы в ликвидации последствий паводка в области, сообщил ТАСС в среду временно исполняющий обязанности заместителя министра лесного комплекса Иркутской области Эдуард Филиппов.

"Мы просили помощи. Не получилось у МЧС [помочь с тушением лесных пожаров], потому что у нас было наводнение в Тулуне, - такой ответ был. Но еще 26 июля мы писали в МЧС, чтобы отправили нам аэромобильную группировку, предусмотренную планом тушения", - сказал Филиппов, отвечая на вопрос о том, почему власти региона не попросили МЧС задействовать в тушении пожаров авиацию еще в июле.

Он не уточнил, когда был получен ответ. С 1 августа к тушению пожаров в Иркутской области приступила авиация МЧС и Минобороны России. Комментарием МЧС России ТАСС пока не располагает.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области на утро среды, в регионе лесные пожары действуют на площади более 675 тыс. га. За сутки их площадь увеличилась на 25 тыс. га и в последние дни растет. Ранее из-за пожаров в десятках населенных пунктах региона, а также городах Киренске и Усть-Куте фиксировалось превышение ПДК вредных веществ, связанных с продуктами горения.