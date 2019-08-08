У Хабаровска подтопило порядка 700 дач

ХАБАРОВСК, 8 августа. /ТАСС/. Уровень воды в реке Амур у Хабаровска на 43 см превысил отметку неблагоприятного явления, в зоне подтопления оказались около 700 дачных участков на островах у города. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"По информации Дальневосточного УГМС, уровень реки Амур у города Хабаровска утром 8 августа 2019 года поднялся на 17 см и составил 493 см, что на 43 см выше отметки неблагоприятного явления. Отметка опасного явления для краевой столицы составляет 600 см. На ближайшие двое суток гидрологи ожидают дальнейший подъем уровня воды в Амуре на 30-40 см. В настоящий момент на левобережье вода уже зашла на территорию порядка 700 дач, как жилых, так и давно заброшенных", - говорится в сообщении.

На островной части Хабаровска круглосуточно дежурят спасатели. Они на лодках проводят мониторинг обстановки на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный, где располагаются в основном дачные и садоводческие товарищества. Отмечается, что большинство горожан заранее подготовились к паводку и вывезли со своих владений урожай, животных и ценные вещи. Однако некоторые до сих пор остаются на островах, люди знают, при каких отметках уровня реки начинается подтопление их участков, поэтому самостоятельно проводят замеры.

В городе продолжается подтопление набережной. Спасатели мониторят обстановку на береговой линии Хабаровска, особенно в тех районах, где по прогнозам развития обстановки могут быть подтоплены жилые дома. Сейчас подтоплений домов нет.

Гребень смещающегося с Амурской области паводка на реке Амур к Хабаровску подойдет к 12-14 августа. Уровень реки в эти дни достигнет отметок 550-600 см при отметке неблагоприятного явления 450 см и опасного - 600 см. Спасатели и власти проводят превентивные мероприятия из расчета на уровень в 650-700 см. В частности, ежедневно осматриваются дамбы, накануне были завершены работы по отсыпке временного сооружения замыкающего дамбу вдоль улицы Пионерской для зашиты части города от воды.

По данным МЧС, при достижении отметки в 650 см в зону возможного воздействия паводка на территории Хабаровского края могут попасть 229 домов и около 4 тыс. приусадебных участков, дач, огородов в 34 поселениях края.

Разливаются и другие реки региона

Помимо угрозы подтопления с Амура, в Хабаровском крае из-за сильных дождей разливаются и другие реки. На неделе из-за резкого подъема уровня воды в реке Левый Подхоренок подтопило поселок Шумный, вода зашла в дворы и более 40 домов. Сейчас, по информации МЧС, все дома и подтопленные участки освободились от воды.

"Продолжается подъем уровня воды в реке Уссури вблизи населенного пункта Корсаково-2. Сегодня утром гидрологи отметили прирост уровня на 18 см за сутки. В настоящий момент при уровне 476 см (опасное явление - 600 см) паводковыми водами подтоплено 22 приусадебных участка и 118 земельных участков, на которых хозяйственная деятельность не ведется", - говорится в сообщении.

Подтопления также отмечаются в Охотском районе, в отдаленном северном Инском сельском поселении, где вода, по данным местной администрации, зашла в 36 домов. Эвакуация не проводилась.