Пункт приема помощи для жителей пострадавшего от взрывов села Каменка открылся в Ачинске

АЧИНСК /Красноярский край/, 8 августа. /ТАСС/. Пункт приема гуманитарной помощи для жителей села Каменка, пострадавшего от взрывов при пожаре на воинском складе, открылся в городе Ачинске Красноярского края. Об этом сообщается в четверг в официальной группе администрации города "Вконтакте".

"В Ачинске открыли пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших от ЧП в Каменке вы можете поделиться с пострадавшими одеждой, предметами личной гигиены, быта, канцелярскими товарами для детей дошкольного и школьного возраста", - говорится в сообщении.

Также в центре работают психологи, готовые оказать пострадавшим помощь. Уточняется, что работает пункт при краевом центре семьи "Ачинский" по адресу Юго-Восточный микрорайон, дом 7А.

"Кроме того, центр готов оказать помощь в восстановлении документов", - добавили в администрации.

Возгорание и последовавшие за ним взрывы произошли 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, были эвакуированы более 16 тыс. человек. 6 августа пожар был полностью ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома, за исключением тех, кто проживает в ближайшей к месту взрыва деревне Каменка. Число пострадавших при ЧП, по данным медиков, достигло 13 человек. По последним данным, один человек погиб.