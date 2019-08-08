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В Иркутской области после пожара затонул катер

В больницу доставили двух людей

ИРКУТСК, 8 августа. /ТАСС/. Катер, загоревшийся из-за неисправности оборудования, затонул вблизи лодочной станции в городе Усть-Илимске в Иркутской области, два человек были доставлены в больницу. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального МЧС.

"Катер "Вигор", получивший повреждения в результате возгорания, затонул в десяти метрах от лодочной станции "Альбатрос" в городе Усть-Илимске Иркутской области. Сообщение об этом поступило в 10:30 (05:30 мск) от оперативного дежурного городской Единой дежурно-диспетчерской службы. Два человека успели покинуть катер и успешно добрались до причала", - говорится в сообщении. К месту происшествия вызвали бригаду скорой помощи.

По предварительным данным, пожар вызван неисправным оборудованием на борту катера, уточнили спасатели.

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