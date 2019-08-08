В поселке Каменка начали ремонтные работы после пожара на складе боеприпасов

АЧИНСК /Красноярский край/, 8 августа. /ТАСС/. Специалисты приступили к ремонтно-восстановительным работам на территории поселка Каменка Ачинского района Красноярского края, где ранее произошел пожар на складе боеприпасов. Об этом в четверг журналистам сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Ремонтно-восстановительные бригады, созданные из военнослужащих Центрального военного округа, приступили в четверг к работам по восстановлению оконных конструкций и остекления многоквартирных домов в поселке Каменка. Предстоит отремонтировать шесть жилых многоквартирных домов и общежитие", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщил замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, система ЖКХ в Ачинском районе восстановлена, в дома подается вода и электричество.

В Каменку отправятся специалисты ЖКХ Ачинска

В Каменку отправится группа из 50 специалистов жилищно-коммунального хозяйства Ачинска для разбора завалов, сообщается в четверг на сайте администрации города.

"[Глава Ачинска] Илай Ахметов распорядился отправить в деревню Каменку Ачинского района полсотни человек в помощь жителям для разборки и расчистки от завалов жилых домов. <...> Мобильная городская бригада из специалистов жилищно-коммунального комплекса уже сформирована и готовится к отправке", - говорится в сообщении.