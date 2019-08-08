Российская команда победила в военно-технической эстафете международного конкурса "Рембат"

ТАСС, 8 августа. Команда России одержала победу в военно-технической эстафете проходящего в Омске международного конкурса "Рембат" V Армейских международных игр - 2019 (АрМИ), сообщила в четверг пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Лучшими в военно-технической эстафете стала команда России, на втором месте военнослужащие Республики Узбекистан, замкнули тройку лидеров дебютанты конкурса - команда Республики Лаос", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе отметили, что военно-техническая эстафета - самый изнурительный этап конкурса "Рембат".

"В ходе соревнований экипажи совершают марш на машинах БРЭМ-1, РЭМ-КЛ и МТО-УБ1 к полосе препятствий. Спешившись с машин, они преодолевают фасад здания, колючую проволоку, каменный забор, канатную дорогу, колодец, все элементы полосы препятствий военнослужащие проходят в полной боевой экипировке - в бронежилете, шлеме и с автоматом за плечами. После этого участники загружаются в машины и под приказы командира по радиосвязи выполняют эвакуацию поврежденных танков и грузовиков на ремонтно-эвакуационных машинах БРЭМ-1 и РЭМ-КЛ", - рассказали в пресс-службе.

Соревнования "Рембат-2019" проходят в Омском автобронетанковом инженерном институте с 4 по 10 августа. В них принимают участие представители Венесуэлы, Конго, Лаоса, Узбекистана, Мозамбика, Камбоджи, Иордании и России. Военные используют мастерские технического обслуживания МТО-УБ1, ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ и бронированные ремонтно-эксплуатационные машины БРЭМ.

Пятые Армейские международные игры проходят в четыре этапа с 3 по 17 августа на 25 военных полигонах десяти государств - РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана. Организатором учебно-боевых состязаний военнослужащих РФ и ряда иностранных государств является Министерство обороны России. В ходе АрМИ демонстрируют свои навыки и умения солдаты и офицеры, представляющие разные виды и рода войск.