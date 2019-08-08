КРАСНОЯРСК, 8 августа. /ТАСС/. В Красноярском крае расследуются 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса и должностных преступлениях чиновников, сообщил в четверг журналистам прокурор края Михаил Савчин.

"На сегодняшний день в производстве следственных органов находится 15 уголовных дел, связанных с незаконными рубками и должностными преступлениями чиновников в отношении лесов. Надзираем за расследованием этих уголовных дел и путем проведения наших проверок выявляем факты преступной деятельности", - сказал Савчин.

В качестве примера он привел уголовное дело о вырубках леса на 9 млн рублей на Торгашинском хребте Березовского района, которое недавно передали в суд. По его словам, незаконная рубка деревьев произошла в 2014 году, несколько раз дело прекращалось, но по требованию прокуратуры расследование по нему возобновлялось.

"21 мая 2019 года данное уголовное дело наконец-то направлено в Березовский районный суд, где в настоящее время рассматривается по существу", - сказал он.

Савчин добавил, что на утро четверга в регионе действуют 136 пожаров на площади 916 тыс. га. По причине каждого возгорания идет проверка.

Ранее в социальных сетях высказывались версии, что часть пожаров в крае, действующих этим летом на севера региона, связаны с черными лесорубами, которые таким образом уничтожают следы незаконных вырубок леса.