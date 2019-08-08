Минюст Тувы поможет родным убитых сестрами Данданян обжаловать приговор

КРАСНОЯРСК, 8 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции Тувы окажет юридическую помощь родственникам жертв осужденных в среду за убийство семьи сестер Данданян при подаче апелляции на вынесенный им приговор, который вызвал неприятие в регионе. Об этом заявил в четверг глава республики Шолбан Кара-оол.

"Если говорить о решении суда, который вызвал вчера у людей вопросы, эмоции, неприятие, то я попрошу министра юстиции Республики Тыва досконально изучить судебный документ и оказать родным потерпевших юридическую поддержку при подаче апелляции в высшую инстанцию", - написал Кара-оол на своей странице "ВКонтакте".

Семейная пара и две их дочери были убиты в Ак-Довураке в марте 2017 года: родителей нашли зарезанными, детей - утопленными в ванне. В живых осталась только одна девочка. Как выяснило следствие, их убили сестры Данданян, которые поссорились с хозяйкой квартиры после распития спиртного. Суд приговорил сестер Данданян к 6 и 14 годам колонии, постановив, что младшая также должна пройти принудительное лечение у психиатра.