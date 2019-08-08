Копию иркутского памятника маршалу Жукову установили в Монголии

ИРКУТСК, 8 августа. /ТАСС/. Четырехметровую копию иркутского памятника маршалу Жукову установили в монгольском районном центре Халхин-Гол, сообщается в четверг на сайте правительства Иркутской области.

"Монтаж четырехметровой бронзовой скульптуры маршала Георгия Жукова завершили в Монголии иркутские специалисты. Памятник размещен в строящемся новом сомонном (районном) центре Халхин-Гол, который включает в себя объекты администрации, школы, детского сада, дома культуры, госпиталя", - говорится в сообщении.

Авторский повтор установленного в Иркутске памятника Жукову вылепил и отлил из бронзы скульптор-монументалист Александр Миронов. Об установке такого монумента ранее договорились президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

"Президент Монголии лично проинспектировал ход строительства нового центра, поздравил с успешной установкой памятника и выразил благодарность", - цитируют в сообщении Антона Просекина, руководителя представительства Агентства инвестиционного развития Иркутской области в Монголии.

Строительство нового районного центра Халхин-Гол, которое было поддержано президентами России и Монголии во время встреч на Восточном экономическом форуме в 2018 году, планируется закончить к визиту в Монголию Владимира Путина на празднование 80-летия победы советско-монгольских войск в битве на реке Халхин-Гол 3 сентября. Президент России примет участие в его открытии.