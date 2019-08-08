В Кузбассе от отравления угарным газом в погребе частного дома погибли три человека

КЕМЕРОВО, 8 августа. /ТАСС/. Следователи следственного управления СК РФ по Кемеровской области устанавливают обстоятельства гибели троих человек в погребе частного жилого дома в городе Прокопьевске. По предварительной версии, они погибли из-за отравления угарным газом, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального Следственного комитета.

"Предварительно установлено, что 65-летний хозяин частного дома просушивал погреб, разводя в нем огонь. 53-летний знакомый, который помогал ему по хозяйству, решил проверить состояние помещения, внезапно мужчине стало плохо, он упал. Это заметила хозяйка дома и позвала на помощь супруга, он попытался спуститься в погреб и тоже упал вниз. Тогда женщина позвала на помощь родственника и соседа, которые тоже потеряли сознание", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Прибывшие на место спасатели смогли реанимировать одного из четырех человек, в тяжелом состоянии мужчина был госпитализирован. В ходе осмотра места происшествия эксперты сделали замеры воздуха, концентрация продуктов горения превышала допустимую норму в 54 раза.

По факту гибели троих человек проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.