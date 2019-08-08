Фонд развития моногородов поддержит заявку на предоставление Тулуну статуса ТОСЭР

ИРКУТСК, 8 августа. /ТАСС/. Фонд развития моногородов (Моногорода.рф) поддержит заявку, поданную правительством Иркутской области в Минэкономразвития РФ, о предоставлении статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) наиболее пострадавшему от серии наводнений городу Тулуну Иркутской области. Об этом сообщается в четверг на сайте правительства региона.

Власти Иркутской области ранее обратились в Минэкономразвития РФ с просьбой ускорить рассмотрение заявки о создании ТОСЭР в городе Тулуне. Были определены 15 потенциальных резидентов, среди которых - завод стеклокомпозитов на базе бывшего стекольного завода, предприятия по переработке древесины и выпуску продуктов питания. Планировалось, что предоставляемые в рамках ТОСЭР преференции станут стимулом для привлечения инвестиций и создания новых рабочих, а также дополнительным механизмом поддержки пострадавших от паводка местных предпринимателей.

"После внесения губернатором документов в Минэкономразвития специальная комиссия должна принять решение об одобрении заявки. В ней указывается перечень предпринимателей, которые готовы вести здесь бизнес. Мы со стороны фонда эту заявку поддержим. Потенциальные резиденты территории опережающего развития в Тулуне есть", - приводятся в сообщении слова генерального директора фонда Моногорода.рф Ирины Макиевой.

Уточняется, что Макиева встречалась с предпринимателями в Тулуне и сообщила, какие виды поддержки могут получить предприниматели, пострадавшие от стихии. "В частности, это займы фонда под 0% годовых от 5 до 250 млн рублей для малого и среднего бизнеса и под 5% годовых для крупных проектов до 1 млрд рублей. Кроме того, фонд софинансирует строительство инфраструктуры под инвестиционные проекты", - уточняется в сообщении. Также фонд готов рассмотреть особые виды поддержки для городов, оказавшихся в режиме ЧС.

Город Тулун наиболее пострадал от волны паводков в Иркутской области, когда уровень воды в реке Ия достиг почти 14 метров и в городе было затоплено 887 жилых домов и эвакуированы 835 человек. В первую волну паводков в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести.