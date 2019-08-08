Лучший ремонтник по итогам конкурса Армейских игр в Омске получит квадроцикл

ТАСС, 8 августа. Военный ремонтник, который станет лучшим по итогам конкурса "Рембат" Армейских международных игр - 2019, получит спортивный квадроцикл. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в четверг.

"По итогам соревнований среди восьми команд, представляющих Россию, Венесуэлу, Узбекистан, Лаос, Конго, Мозамбик, Камбоджу и Иорданию, будет выбран лучший ремонтник, капитан и стрелок, которые будут награждены квадроциклом, спортивным велосипедом и электронным планшетом соответственно. Команды, занявшие призовые места, будут награждены кубками Минобороны РФ", - говорится в сообщении.

Итоги "Рембата-2019" будут подведены 10 августа на полигоне Омского автобронетанкового института.

Соревнования проходят в четыре этапа: индивидуальная гонка, огневая подготовка, военно-техническая и смешанная эстафета на мастерских технического обслуживания МТО-УБ1, ремонтно-эвакуационных машинах РЭМ-КЛ и бронированных ремонтно-эксплуатационных машинах БРЭМ-1.