В Новосибирской области обнаружили несколько захоронений скифских времен

НОВОСИБИРСК, 8 августа. /ТАСС/. Ученые института археологи и этнографии (ИАЭТ) Сибирского отделения РАН обнаружили в Карасукском районе Новосибирской области не менее восьми погребальных археологических объектов, предположительно относящихся к периоду проживания на этой территории скифов, сообщается на сайте администрации Карасукского района.

"В 2019 г. работы проводятся силами Обь-Иртышского археологического отряда Института археологии и этнографии СО РАН (ИАЭТ СО РАН, г. Новосибирск). Основная научная проблема, над которой они работают, связана с поиском следов переселения на территорию юга Западной Сибири европеоидных групп ранних скотоводов с запада, их расселение по Кулунде и адаптация к местным условиям в бронзовом веке - в III-II тыс. до н.э. <…> Первым этапом работ являлась археологическая разведка в районе расположения деревни Чернокурья и деревни Новая Курья, которая выявила ряд новых поселенческих и погребальных археологических объектов", - говорится в сообщении.

Проведя разведку, ученые убедились, что обнаруженные поселения оказались полностью уничтожены во времена СССР при распашке, еще часть погребений оказалась разграблена. После этого была проведена крупномасштабная геофизическая работа на месте, благодаря которой удалось не только найти сами объекты, но и определить внутреннюю конструкцию захоронений, которых на участке насчитывается не менее восьми.

"Все эти древние усыпальницы построены по единому стандарту - могила в центре насыпи, окруженной одним или двумя, будто по циркулю сооруженными рвами с проходами, ориентированными по сторонам света", - говорится в сообщении.

Благодаря этой информации ученые сделали предположение о том, что захоронения могут относится к периоду проживания на территории Сибири народа скифов (1,6-2,8 тыс. лет назад), однако они могу оказаться и еще более древними и относиться ко времени раннего железного века (около 2,5 - 4 тыс. лет назад). Археологические работы продлятся до 25 августа. Исследование проводится при финансовой поддержке гранта РФФИ.

Ранее на территории Западной Сибири обнаруживали множество находок скифских времен, в том числе скифский курган. В 2019 году генетики подтвердили гипотезу о связи скифов с населением, жившим на территории Алтая и соседних регионов более двух тысяч лет назад.