Авиация МЧС сбросила на очаги пожаров в Сибири более 1,5 тыс. тонн воды

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. тонн воды сброшено авиацией МЧС России за сутки на наиболее сложные очаги пожаров в Сибири. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В течение суток воздушными судами МЧС России было произведено 236 сливов и сброшено больше 1500 тонн воды на наиболее сложные участки", - сказали в МЧС.

В настоящее время в пятикилометровой зоне от населенных пунктов действуют семь очагов пожаров: три - в Красноярском крае, четыре - в Иркутской области. "Для защиты населенных пунктов привлечены наземные аэромобильные группировки в количестве около 700 человек и порядка 40 единиц техники. В готовности к реагированию находятся аэромобильные группировки региональных ГУ МЧС России по субъектам Дальневосточного и Сибирского федеральных округов в количестве 356 человек, 13 единиц техники с необходимым оборудованием и снаряжением", - отметили в ведомстве.

Авиация МЧС в течение суток тушила природные пожары в республике Саха (Якутия), Красноярском крае и Иркутской области. "В Якутии природные пожары тушили два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8. Они произвели 161 слив и сбросили на очаги пожаров 197 тонн воды. В Красноярском крае работали два самолета Бе-200 (произвели 48 сливов, сбросили 576 тонн воды) и один вертолет Ми-8 (произвел два вылета). В район Иркутской области привлекался самолет-танкер Ил-76. Он произвел один слив и сбросил 42 тонны воды, а также два самолета Бе-200 (произвели 28 сливов, сброшено 336 тонн воды) и два вертолета Ми-8 (произвели 88 сливов, сброшено 600 тонн воды)", - сообщили в МЧС России.