Обыски проходят в региональном главке МВД в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 9 августа. /ТАСС/. Обыски проводятся в пятницу в главке МВД по Красноярскому краю. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Это [обыск] в отношении сотрудников прошлых лет. Это обычная плановая чистка в отношении недобросовестных сотрудников", - сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах региона, добавив, что оперативные мероприятия проводятся совместно сотрудниками ФСБ и управления собственной безопасности регионального главка МВД.

Официальными комментариями МВД и ФСБ ТАСС пока не располагает.