В Алтайском крае откроют центр для подготовки к беременности родителей с инвалидностью

ТАСС, 9 августа. Первый в Алтайском крае центр для подготовки к беременности семей, в которых один или оба родителя имеют инвалидность, откроют в Барнауле по гранту Росмолодежи. Грант выиграла студентка медицинского колледжа Екатерина Щанова, сообщается в пятницу на сайте Алтайского краевого дворца молодежи.

"Студентка Барнаульского базового медицинского колледжа Екатерина Щанова стала одним из победителей конкурса грантов Росмолодежи на Всероссийском образовательном форуме "Территория инициативной молодежи "Бирюса-2019". Проект "В ожидании чуда" направлен на создание инклюзивной школы подготовки к беременности и родам для семей, в которых один или оба родителя имеют инвалидность", - говорится в сообщении.

По словам Щановой, центр откроется в октябре для 240 будущих отцов и матерей, которые хотят правильно подготовиться к беременности и родам. По гранту центр будет работать до конца апреля 2020 года, после чего Щанова планирует развивать учреждение на свои деньги и организовывать онлайн-семинары. На средства гранта будет закуплен инвентарь для тренингов.

Инициатор проекта пояснила, что вопрос неготовности к беременности родителей с ограниченными возможностями здоровья актуален не только для Алтайского края, но и для всей России. В регионе такой центр будет первым. Чтобы повысить уровень готовности семей к планированию беременности и снизить риск осложнений, проводить работу с семьями будут специалисты - перинатальный психолог, акушер-гинеколог и педиатр.

По данным пресс-службы администрации Алтайского края, на сегодня почти 8% жителей региона - это 184 тыс. человек - имеют инвалидность.