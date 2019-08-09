Военные восстановили поврежденную паводком защитную дамбу в Тулуне

ТАСС, 9 августа. Военнослужащие механизированного батальона железнодорожного соединения Центрального военного округа завершили восстановление земляной береговой дамбы, которая была повреждена второй волной паводка на реке Ия в городе Тулун. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в пятницу.

"Всего военные железнодорожники восстановили около 3 км береговой защитной дамбы в районе моста федеральной трассы Р-255. Также военные специалисты увеличили ширину защитного вала до 5 м, а высоту - до 4 м. Всего отсыпано более 25 тыс. куб. м скального грунта", - уточняется в сообщении.

Первые отряды военнослужащих прибыли для ликвидации последствий паводка в Иркутскую область в начале июля. Группировка составляла около тысячи человек, военнослужащие продолжили оказывать помощь и во время второй волны паводка.

Паводки в области начались в конце июня. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Затем еще в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.