В Усть-Илимске превышены ПДК вредных веществ в воздухе из-за дыма от пожаров

ИРКУТСК, 9 августа. /ТАСС/. Превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе в 1,2 раза зафиксировано в городе Усть-Илимске Иркутской области, где наблюдается задымление из-за лесных пожаров. Об этом в пятницу сообщается на сайте администрации города.

"9 августа по предписанию территориального отдела [Роспотребнадзора] в связи с задымленностью исследовано в первой половине дня 25 проб атмосферного воздуха в городе Усть-Илимске. <…> По результатам исследований содержание оксида углерода превышает максимальные разовые ПДК <…> в среднем в 1,2 раза", - говорится в сообщении.

В Иркутской области, по данным пресс-службы регионального правительства на утро пятницы, природные пожары действуют на площади более 708 тыс. га. Как говорится в пятницу в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области, из-за лесных пожаров в зоне задымления находятся 103 населенных пунктах в восьми районах. С 1 августа в тушении природных пожаров в Иркутской области задействована авиация МЧС и Минобороны России.

Усть-Илимск находится на северо-западе Иркутской области в 90 км от Иркутска. В городе проживают 82,5 тыс. человек.