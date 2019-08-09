В Новосибирской области сократилось количество предприятий-фантомов молочной продукции

НОВОСИБИРСК, 9 августа. /ТАСС/. Количество предприятий-фантомов, которые производят молочную продукцию, и при этом их не удается обнаружить по заявленным на маркировке адресам, сократилось в первом полугодии 2019 года в Новосибирской области. Об этом в пятницу сообщила журналистам главный специалист-эксперт отдела по гигиене питания детей и подростков управления Роспотребнадзора по региону Татьяна Сигарева в пресс-центре ТАСС.

"В 2019 году отмечается снижение количества предприятий-фантомов. Это предприятия, которые реализуют молочную продукцию, [но] при проведении контрольно-надзорных мероприятий оказывается, что они не находятся ни по юридическому, ни по фактическому адресу, указанному в маркировке продукции", - сказала она.

Сигарева отметила, что в первом полугодии 2018 года в Новосибирской области было зарегистрировано восемь таких предприятий, в настоящий момент их четыре.

"К сожалению, оказалось, что при проведении летней оздоровительной кампании два таких предприятия-фантома явились поставщиками молочной продукции в детские учреждения, что конечно недопустимо", - сказала она, добавив, что речь идет о компаниях ООО "Иртыш-НСК" и ООО "ТоргСиб-НСК".

По словам Сигаревой, эти организации осуществили поставки продукции в детские лагеря, "которые дополнительно включили [эти компании] в свои поставщики". По фактам выявления предприятий-фантомов, которые явились поставщиками в детские лагеря, материалы были направлены в правоохранительные органы, также направлена информация в Следственный комитет России по Новосибирской области.

Директор Ассоциации "Сибирский федеральный центр оздоровительного питания" Яков Новоселов отметил, что "Иртыш-НСК" "было отловлено" при попытке поставок фальсифицированного сливочного масла в новосибирский детский сад "Земляничка".