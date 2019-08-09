В Тулуне отреставрируют подтопленное историческое здание центра детского творчества

ИРКУТСК, 9 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области решили отреставрировать в пострадавшем от паводка Тулуне объект культурного наследия - Дом купеческого собрания 1905 года постройки, в котором до наводнения располагался муниципальный детский центр развития творчества. Здание было затоплено и пришло в аварийное состояние, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"Реставрацию выявленного объекта культурного наследия, который пострадал от наводнения, проведут в Тулуне. Это деревянное двухэтажное здание Центра развития творчества детей и юношества "Кристалл", который является единственным в Тулуне учреждением дополнительного образования детей. <…> Во время наводнения вода залила подвал и помещения первого этажа. Правая часть здания просела, из-за этого произошла деформация геометрии всего здания, повело стены, полы, кровлю. Строение находится в аварийном состоянии", - говорится в сообщении.

По решению губернатора Сергея Левченко, здание передадут из муниципальной в областную собственность. Это позволит восстановить его за счет регионального бюджета. Областная служба по охране объектов культурного наследия до 15 сентября обследует здание, затем будет подготовлена проектно-сметная документация. К реставрации планируется приступить весной 2020 года. По оценкам властей, она продлится два года.

Как говорится в сообщении пресс-службы, после революции Дом купеческого собрания стал клубом, в 1937 году в нем разместили Дом пионеров и школьников. До затопления в здании занимались 1250 детей. Здесь располагались кружки хореографии, театрального творчества, вокала и другие. Во время реставрации здания секции будут базироваться в гимназии и школах Тулуна.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, 6 числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.