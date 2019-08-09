Межведомственная комиссия встретилась с жителями Каменки, где произошло ЧП на складе

КАМЕНКА /Красноярский край/, 9 августа. /ТАСС/. Межведомственная комиссия, в которую вошли представители силовых структур, экстренных служб и региональных властей, провела встречу с жителями села Каменка, где произошел пожар на военном складе, сообщили в Минобороны России.

"Представители Министерства обороны, краевого руководства, военных и территориальных прокуратур, командования Центрального военного округа, органы внутренних дел и МЧС, представители местной администрации провели встречу с жителями населенного пункта Каменка, на которой обсудили работу межведомственной комиссии по оценке ущерба и выплате компенсаций, а также ход работ по восстановлению остекления жилых домов", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что специально созданные ремонтные бригады Минобороны ведут работы по остеклению жилых домов и социальных объектов Каменки. "В состав бригад входят необходимые специалисты: плотники, монтажники, электрики и необходимая коммунальная техника. Ремонтные бригады обеспечены необходимым количеством строительных материалов и оконного стекла для проведения работ по остеклению и восстановлению оконных рам в домах, которые получили повреждения", - пояснили в Минобороны, уточнив, что в первую очередь ремонтные бригады ведут остекление и восстановление оконных конструкций жилых домов.