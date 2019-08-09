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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Территорию пожара на складе боеприпасов под Ачинском рекультивируют

Замминистра обороны Дмитрий Булгаков сообщил, что боеприпасы, которые будут признаны пригодными после ЧП, будут перевезены на другие склады

КАМЕНКА /Красноярский край/, 9 августа. /ТАСС/. Военнослужащие займутся рекультивацией территории военного склада в селе Каменка Ачинского района Красноярского края, где произошел пожар. Об этом в пятницу сказал замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

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"Территорию, где были склады, рекультивируют", - сказал Булгаков на совместном общественном приеме Минобороны, МЧС, муниципальных властей с военнослужащими военного городка и жителями села Каменка.

Он добавил, что боеприпасы, которые будут признаны пригодными после пожара на военном складе, будут перевезены на другие склады. "Все пригодные боеприпасы будут увозиться на другие склады. Те, которые не пригодны, будут утилизироваться", - сказал Булгаков.

Он также сообщил, что общежитие военного городка в Каменке будет расселено в кратчайшие сроки.

"Мы приняли решение, что люди, которые живут в общежитии [военного городка], будут оперативно переселены в другие жилые дома. Уже готовы 22 свободные квартиры", - сказал Булгаков на совместном общественном приеме Минобороны, МЧС, муниципальных властей с военнослужащими военного городка и жителями села.

Теги
РоссияБулгаков, Дмитрий ВитальевичКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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