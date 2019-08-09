Семья цыган в Кузбассе несколько месяцев держала в рабстве девушку

КЕМЕРОВО, 9 августа. /ТАСС/. Следователи СУ СК РФ по Кемеровской области расследовали и направили в суд уголовное дело в отношении цыганской семьи. Мать и сын несколько месяцев избивали и держали в рабстве в частном доме в Мариинске молодую девушку, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе регионального Следственного комитета.

"Обвиняемые, которые относятся к цыганской этнической группе, привезли из областного центра к себе в частный дом молодую женщину без определенного места жительства, с которой договорились о помощи им по хозяйству. За работу они пообещали кормить ее, одевать, при этом забрали у нее мобильный телефон и документы, после чего попечители стали оскорблять работницу, причинять побои за якобы плохо выполненную работу. За отказ колоть дрова обвиняемая порезала 21-летней работнице предплечья и ягодицы", - рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, молодая девушка находилась в рабстве у цыган несколько месяцев - с лета до осени 2015 года. О ее незаконном удержании и истязании в полицию сообщили соседи семьи, у которых девушке удалось попросить помощи. В ходе оперативных мероприятий работница была освобождена, обвиняемые с места преступления скрылись.

"Долгое время установить их местонахождение не представлялось возможным. Только в марте 2019 года они были задержаны сотрудниками полиции на территории Иркутской области. После чего злоумышленники были доставлены в Кемеровскую область, где по ходатайству следователя судом им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в региональном Следственном комитете.

Задержанных - 58-летнюю мать и ее 27-летнего сына - обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. "г, д" ч. 2 ст. 127.2 УК РФ ("Использование рабского труда с применением насилия, с изъятием документов, удостоверяющих личность потерпевшего"), п. "е" ч. 2 ст. 117 ("Истязания, совершенные группой лиц"). В ближайшее время уголовное дело начнет рассматриваться в суде.