Полиция задержала подозреваемых в мародерстве под Ачинском, где произошли взрывы

Возгорание и последовавшие за ним взрывы произошли 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, эвакуированы более 16 тыс. человек. Пожар был полностью ликвидирован 6 августа, жители стали возвращаться в свои дома.

КРАСНОЯРСК, 9 августа. /ТАСС/. Группу мародеров из трех человек, которые подозреваются в серии квартирных краж в поселке Ключи и деревне Каменка в Ачинском районе (Красноярский край), задержали. Об этом ТАСС сообщил начальник регионального главка МВД Александр Речицкий.

"Нами вчера вечером в Ачинске были задержаны два человека, которые подозреваются в соучастии. Главного подозреваемого задержали в Красноярске на съемной квартире вместе с вещами", - сказал Речицкий.

По его словам, всего зарегистрировано пять краж в Каменке и поселке Ключи, но таких случаев может быть и больше, так как еще не все жители вернулись в свои дома. В полиции считают, что действовала одна группа. Как отметил Речицкий, для организатора следователи намерены добиваться в качестве меры пресечения заключение под стражу. Он отметил, что преступники похищали из квартир денежные средства, электронику и бытовую технику. Все похищенное у преступников изъято и будет возвращено владельцам в ближайшее время.

Число пострадавших при ЧП на складе, по данным медиков, достигло 13. По последним данным, погиб один человек.