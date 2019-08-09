Пострадавшим от паводков жителям Красноярского края выплатили более 6 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 9 августа. /ТАСС/. Жителям восточных территорий Красноярского края, чье имущество пострадало от паводка, выплатили более 6 млн рублей. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы правительства региона.

Жители подтопленных домов могут рассчитывать на получение двух видов выплат - предусмотренной краевым законодательством единовременной адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией в размере до 10 тыс. рублей на человека и средств резервного фонда правительства Красноярского края в размере 50 тыс. рублей на семью.

"Самое большое количество граждан, обратившихся за помощью, зафиксировано в Канске. Более 5,8 млн рублей перечислено 1350 жителям Канска, еще 500 тыс. рублей в виде адресной материальной помощи получили жители Канского района", - говорится в сообщении.

Также в администрацию Канска обратилось около 70 граждан, нуждающихся в получении пиломатериала для восстановления жилья, пострадавшего в результате паводка.

Обследованием жилых помещений и оценкой объема пиломатериала, необходимого для проведения ремонтно-восстановительных работ, занимается специальная комиссия. Уже оказана помощь 10 семьям.

В июле в результате ливневых дождей на востоке Красноярского края и в западной части Иркутской области произошел подъем воды в реке Кан и ее притоках. В Канске оказались подтоплены 79 придомовых территорий и 140 дачных участков, из подтопленной зоны были эвакуированы 79 человек, в том числе 24 ребенка. Также были подтоплены участки в нескольких восточных районах края.