Умер бывший глава Красноярского крайкома КПСС Павел Федирко

КРАСНОЯРСК, 9 августа. /ТАСС/. Бывший первый секретарь крайкома КПСС Павел Федирко, руководивший Красноярским краем в течение 15 лет (с 1972 по 1987 год), умер в пятницу в больнице Красноярска на 87-м году жизни, сообщили ТАСС в региональном правительстве.

"[Умер] сегодня в Красноярске. Делали операцию, из операции не смог выйти", - сказал собеседник агентства.

Федирко родился в Краснодарском крае 13 сентября 1932 года, работал в Норильске и Игарке. В 1972 года стал первым секретарем Красноярского крайкома КПСС.

На годы его руководства пришлось промышленное развитие Красноярского края. В частности, был построен аэропорт Емельяново, заработали десятки новых предприятий: Ачинский нефтеперерабатывающий завод, Сосновоборский завод автомобильных прицепов, "Сибволокно", Березовский угольный разрез, Дивногорский завод низковольтовой аппаратуры, "Крастяжмаш". Появились новые микрорайоны в Красноярске, множество культурных объектов, в том числе театр оперы и балета.

С 1999 года был заместителем губернатора, в 2001-2004 годах - представителем администрации Красноярского края в Совете Федерации.