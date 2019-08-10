В Иркутской области привлекут к тушению пожаров технику недропользователей и линейщиков

ИРКУТСК, 10 августа. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил главам муниципальных образований привлечь технику недропользователей и линейщиков для тушения лесных пожаров, площадь которых составляет более 670 тыс. га. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"По итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям главам тех муниципальных образований, где сложилась наиболее сложная обстановка с лесными пожарами, поручено привлекать силы и средства недропользователей и линейщиков. Это позволит дополнительно усилить группировку, занятую ликвидацией возгораний в лесах", - говорится в сообщении.

Также решено открыть малые аэропорты для принятия авиации, задействованной в тушении. Аэропорты Киренска, Бодайбо, поселка Мамы не принимают самолеты из-за дыма от лесных пожаров.

10 августа площадь природных пожаров в регионе составляет 670,3 тыс. га, из них более 558 га горит в труднодоступной местности. Пожары также действуют в заповедниках, один из них локализован на площади 2,4 тыс. га, нелокализованными остаются три очага на общей площади 223 га.

В тушении задействовано более 1,3 тыс. человек, 270 единиц техники, в том числе два самолета Бе-200 МЧС и зондировщик Ан-26, который вызывает осадки.

В Иркутской области более 100 населенных пунктов находятся в зоне задымления. В городе Усть-Илимске в пятницу было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе в 1,2 раза.