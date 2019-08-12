Новосибирский губернатор потребовал усовершенствовать систему выявления природных пожаров

НОВОСИБИРСК, 12 августа. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился проработать предложения о корректировке системы выявления пожаров и доведения оперативной информации о них после прошедшего в субботу пожара в Чановском районе. Об этом он сообщил в понедельник на оперативном совещании в областной администрации.

Как отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Рыжков, в воскресенье в 14:00 (10:00 мск) было обнаружено возгорание сухой травы в заболоченной местности. Через 30 минут была начата ликвидация, в 14:48 (10:48 мск) системой выявления пожаров информация была доведена до "Авиалесоохраны". Пожар был ликвидирован в 24 часа (20:00 мск).

"Я считаю, что неудовлетворительно сработала наша система выявления пожаров и прохождения информации. Давайте мы не будем повторять печальный опыт наших соседей, у которых горит уже миллион гектаров леса потому, что кто-то в свое время считал, что нет угрозы населенным пунктам, что труднодоступная местность, и что тушить не нужно. <…> Просьба провести с ГУ МЧС детальный разбор по выявлению пожаров и направить на мое имя служебную записку с предложениями о корректировке, чтобы руководители узнавали [о пожарах] не от губернатора, а мне оперативно докладывали", - сказал Травников.

По словам Рыжкова, угрозы населенным пунктам пожар не представлял. На момент ликвидации возгорание было зафиксировано на площади 64 га. На вопрос губернатора о том, почему ГУ МЧС не было оперативно уведомлено о данном пожаре, он ответил, что оперативная информация отправляется только в случае угрозы населенным пунктам. Травников, в свою очередь, отметил, что, по его информации, пожар начался еще в субботу, 10 августа.

По информации "Авиалесоохраны" на 11 августа, в труднодоступных и отдаленных местностях было зарегистрировано 296 лесных пожаров, пройденная огнем площадь превышала 2,7 млн га. Около 1 млн га площади приходилось на Красноярский край, крупные очаги также фиксировались в Якутии и других регионах Дальнего Востока и Сибири. Ведомство отмечает, что по этим пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики, и затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен.

Режим ЧС из-за крупных пожаров действует на всей территории Иркутской области, Якутии, Красноярского края, в районах Бурятии. Особый противопожарный режим введен в 43 регионах.