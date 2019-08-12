Три школы планируется построить в пострадавшем от паводка Тулуне

ИРКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области планируют построить три школы в городе Тулуне, который сильнее всего пострадал от паводка. Две школы будут рассчитаны на 1 тыс. 275 детей, одна - на 250, сообщил в понедельник журналистам губернатор Сергей Левченко.

"В Тулуне два образовательных учреждения - это школа №20 и детский сад "Родничок" - восстанавливать не будем, потому что они дважды попали под затопление. Детей перераспределили в другие учреждения. В ближайшее время получим 11 автобусов, которых достаточно, чтобы детей перевозить. Мы построим три школы - две по 1 тыс. 275 мест в незатопленных районах, куда мы людей перевозим, и одну школу на 250 мест", - сказал Левченко.

Большие школы будут строиться вместе с жильем, площадки под которое уже готовят в микрорайонах Угольщиков, где построят малоэтажные дома на 516 квартир, и Березовая роща - там будет поселок из 2,5 тыс. индивидуальных жилых домов. Новые микрорайоны появятся к октябрю 2020 года. Школу на 250 мест построят в поселке Шахта, до наводнения дети из этого района учились в школе №20.

Всего в Иркутской области во время наводнения подтопило 18 школ. 15 из них, как говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства, начнут работать 1 сентября. Одну уже решено не восстанавливать, по остальным решения еще предстоит принять. В тех пострадавших от паводка образовательных учреждениях, где учебный процесс продолжится, сейчас идут ремонты. В Тулуне ремонтируют школу №6, в которую временно переведут детей из школы №20. Ученикам придется ходить на уроки в две смены, пока будут строиться новые школы.

По словам Сергея Левченко, рядом со школой №6 сделают стадион с искусственным покрытием. "И отдельные, модульные мастерские для девочек и мальчиков, что позволит освободить часть территории в учебном корпусе, чтобы там размещать школьников, которые будут переведены из школы №20", - сказал губернатор. Он также сообщил, что для пострадавших от паводка школ приобретают новую мебель и оборудование.

Восстановление школ

В городе Нижнеудинске приводят в порядок школы №2 и №10. В десятой, где учатся 1,2 тыс. детей, во время паводка был затоплен подвал, на первом этаже уровень воды достигал 15 см, рассказала ТАСС директор Ирина Миронова. На лето 2019 года в школе был запланирован капитальный ремонт, однако наводнение добавило работы. Например, сейчас приходится отсыпать территорию вокруг здания, потому что с нее не уходила вода.

Продолжаются восстановительные работы в сельских школах. Во время первой волны паводка - в конце июня - сильно пострадала школа - детский сад села Талая в Тайшетском районе. Как рассказала ТАСС ее директор, когда разлилась река Тагул, к школе подплывали на лодке, при этом уровень воды был такой, что лодка не задевала забор.

"Была затоплена территория и здание полностью - оно у нас 1 тыс. 23 квадратных метра. Уровень воды в классах разный был, сантиметров 20-30. Очистили все, просушили, застелили помещения линолеумом, внутренние работы подходят к завершению. Заказана новая мебель, новое оборудование, но оно придет чуточку позже, пока все старое расставляем. Завтра начинаем строить новый забор, бригада выезжает. Я надеюсь, что 1 сентября откроемся", - рассказала директор.

Школа в поселке Соляная Тайшетского района, в которой учатся 122 человека, пострадала меньше. "Вода у нас была только в спортзале немного - он пристроенный, там полы опущены пониже, в остальном здании воды не было. Все кабинеты и коридоры у нас уже покрашены, сейчас занимаемся ограждением территории. Меняем старый деревянный забор на новый металлический. Тротуары все перестелили. Мы готовы принять 1 сентября детей", - сообщила ТАСС директор школы Вера Донская.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, 6 числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.