В Красноярском крае в палатке найдены тела четырех туристов

КРАСНОЯРСК, 12 августа. /ТАСС/. Тела четырех человек, предположительно, отравившихся газом найдены в палатке на берегу реки Ангары в Красноярском крае, сообщили журналистам в понедельник в ГСУ СК по региону.

"На левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек с признаками отравления газом", - сообщили в СК.

Следователи проводят проверку обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято решение, по каким статьям будет возбуждено уголовное дело.