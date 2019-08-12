Восстановительные работы после взрывов под Ачинском планируется начать 13 августа

МАЛИНОВКА/КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ/, 12 августа. /ТАСС/. Восстановительные работы в поселке Каменка Красноярского края, где произошли взрывы на военном складе, начнутся 13 августа, сообщил в понедельник губернатор региона Александр Усс на встрече с главным врачом Ачинской межрайонной больницы.

"Большая часть людей должна вернуться обратно, с тем чтобы мы с завтрашнего дня с самого утра начали там восстановительные работы, в том числе вместе с самими хозяевами", - сказал Усс, уточнив, что восстановительные работы коснутся жилых домов и социальных объектов.

Первые взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, были эвакуированы более 16 тыс. человек.

Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, что произошло, по сведениям администрации региона, при разминировании.