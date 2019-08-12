Саперы возобновили очистку территории около склада боеприпасов под Ачинском

АЧИНСК /Красноярский край/, 12 августа. /ТАСС/. Инженерные подразделения возобновили очистку территории около склада боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края от взрывоопасных предметов после повторного инцидента. Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае. Главное

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"Инженерными подразделениями проводится очистка территорий от взрывоопасных предметов. Задачу мы гарантированно выполняем. Лично обследуем каждый квадратный метр", - сказал Лапин.

Он также сообщил, что военнослужащие приступили к ремонтно-восстановительным работам в военном городке и в поселке Каменка.

"Ремонтно-восстановительные бригады осуществляют остекление жилых домов. Работы продолжаются", - сказал Лапин.

В пресс-службе округа ТАСС уточнили, что в Каменку, которая находится ближе всего из населенных пунктов к складу боеприпасов, завезены строительные материалы.