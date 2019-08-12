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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Взрывы на военном складе под Ачинском прекратились

Командующий войсками ЦВО Александр Лапин сообщил, что сейчас осуществляется проливка технической территории склада

АЧИНСК /Красноярский край/, 12 августа. /ТАСС/. Взрывы на территории горевшего военного склада боеприпасов в селе Каменка Ачинского района Красноярского края прекратились, сообщил в понедельник журналистам командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин.

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"Стабилизация [ситуации] осуществляется, руковожу всеми необходимыми работами лично. На сегодняшнюю ночь ни одного хлопка не было, по настоящее время также ни одного хлопка нет", - сказал Лапин.

"В настоящее время осуществляем проливку технической территории склада комбинированным способом: с воздуха - самолетами военно-транспортной авиации Ил-76, с земли - специализированной техникой, в том числе с применением робототехнических комплексов", - сказал Лапин.

Ранее сообщалось, что в Ачинский район переброшены робототехнические комплексы пожаротушения "Уран-14". Они передвигается с помощью гусениц и дистанционного управления. Комплекс позволяет производить работы в зонах высоких температур, которые недоступны пожарным.

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РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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