Ветеринары и представители Минприроды не подтвердили массовую гибель чаек под Омском

ОМСК, 12 августа. /ТАСС/. Представители Главного управления ветеринарии Омской области, регионального Минприроды и муниципальных властей во время проверки не зафиксировали массовой гибели чаек в садоводческом товариществе под Омском, о которой сообщали жители региона в соцсетях.

"Два сотрудника ветслужбы, инспектор по охране животного мира министерства природных ресурсов и экологии и замглавы администрации Новоомского поселения (куда входит садоводческое товарищество - прим. ТАСС) обследовали всю береговую линию, которая была указана. Ничего не обнаружено", - сказал ТАСС начальник ветеринарного управления Владимир Плащенко.

По его словам, одновременно в самом Омске, который находится в 15 км ниже по течению от этого места, были исследованы набережные и особо-охраняемая зона "Птичья гавань", на территории которой гнездятся около 80 видов птиц. "Городская служба тоже ничего не обнаружила", - подчеркнул собеседник агентства.

На видео, опубликованном в местной группе соцсети "ВКонтакте", видно, что на берегу Иртыша лежат погибшие чайки, несколько птиц, нахохлившись, сидят на кромке воды. Автор видео подходит к одной из птиц и пытается ее потрогать, на что чайка почти не реагирует.