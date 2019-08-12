В реках Иркутской области вновь отмечается повышение уровня воды

ИРКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Повышение уровня воды в реках Иркутской области, где с конца июня происходят наводнения из-за дождевых поводков, вновь зафиксировали в понедельник, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления МЧС.

"12 августа отмечается повышение уровней воды на реках Уда, Бирюса на 100-200 см, на реке Ия - на 15-35 см, на остальных реках области - преимущественно колебания в пределах 2-10 см. Отметки уровней воды ниже критических", - говорится в сообщении.

13-14 августа на реке Уде в районе города Нижнеудинска, на реке Ие в Тулуне, на Бирюсе в районе города Бирюсинска и поселка Шиткино ожидается повышение уровней воды на 80-125 см, на остальных реках области - на 5-40 см.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник местами по области ожидаются сильные дожди.

В конце июня ливни стали причиной паводка в Иркутской области. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.