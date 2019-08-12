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Прокуратура начала проверку по факту повреждения колеса Boeing 737 при посадке в Норильске

Инцидент произошел 10 августа

КРАСНОЯРСК, 12 августа. /ТАСС/. Красноярская транспортная прокуратура начала проверку по факту повреждения покрышки колеса у самолета Boeing 737 при посадке в аэропорту Норильска, сообщили в понедельник ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"После остановки был замечен факт повреждения покрышки. На данный момент проводится проверка. Проверкой о причинах [случившегося] занимается Красноярская транспортная прокуратура", - сказал собеседник агентства, отметив, что посадка не была аварийной и на безопасность движения не повлияла.

По данным прокуратуры, неполадка была устранена и самолет продолжил полеты.

Инцидент произошел 10 августа при посадке самолета, выполнявшего рейс Сочи - Москва - Норильск. На его борту было более 170 пассажиров и членов экипажа. Никто не пострадал.

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