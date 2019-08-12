Новосибирские ученые разработали технологию, позволяющую быстро обнаружить взрывчатку

НОВОСИБИРСК, 12 августа. /ТАСС/. Ученые из Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН усовершенствовали газовый хроматограф - прибор, разработанный в институте несколько лет назад, который позволяет определить невидимые глазу пары, которые выделяют в атмосферу взрывчатые вещества. Последние модификации устройства могут обнаружить наличие взрывчатки за несколько минут, сообщила в понедельник пресс-служба института.

"Взрывчатые вещества, каким бы ни было их количество, выделяют в атмосферу невидимые глазу пары. Их и определяет газовый хроматограф ИНГГ СО РАН. Прибор позволяет не только взять пробу воздуха, но и провести ее через целую серию фильтров. <…> Последние модификации устройства со сверхвысокой чувствительностью могут обнаружить наличие взрывчатого вещества в багаже буквально через несколько минут после его размещения в камере хранения - даже если взрывчатка непосредственно не контактирует с прибором, а багаж находится с ним в одном помещении", - говорится в сообщении пресс-службы института.

Как отмечают в пресс-службе, разработчики провели эксперимент на железнодорожном вокзале в Омске.

"[Мы] установили в зале для хранения багажа нашу полностью автоматизированную систему контроля. В помещении мы оставили сумку, в которой находилось 2 кг ТНТ (взрывчатое вещество). Проанализировав воздух, наш прибор, находившийся в нескольких метрах от сумки, среагировал на нее примерно через пять минут. Для сравнения, служебная собака не смогла обнаружить взрывчатку и через сутки после ее нахождения в помещении", - цитирует пресс-служба института главного научного сотрудника лаборатории полевых аналитических и измерительных технологий ИНГГ СО РАН Владимира Грузнова.

В настоящее время ученые работают над еще большим увеличением чувствительности. По мнению Грузнова, будущее разработки - в применении сенсорных систем, это позволит задействовать при обнаружении взрывчатых веществ технологии искусственного интеллекта. Разработчики уверены, что применение прибора решит многие проблемы массового антитеррористического контроля.

Кроме того, газоаналитические технологии можно применять для определения множества различных веществ, а не только взрывчатки. Разные варианты газовых хроматографов позволяют определять загрязнение воздуха, овощей, спиртных напитков и других продуктов в реальном времени и на месте контроля. Еще одна модификация устройства может помочь в поиске газонефтяных залежей - над этим проектом новосибирские ученые работают вместе с тюменскими коллегами из Западно-Сибирского филиала ИНГГ СО РАН. Также ученые разработали устройство, которое по выдоху человека позволяет оценивать изменение обмена веществ в организме. Сейчас оно проходит испытания в новосибирском НИИ терапии и профилактической медицины - филиале Института цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ СО РАН).