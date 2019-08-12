Более 16 тыс. жителей Иркутской области получили по 100 тыс. руб. за утраченное имущество

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Более 16 тыс. жителей Иркутской области, которые пострадали от паводков, получили по 100 тыс. за полную утрату имущества, более 6 тыс. - по 50 тыс. рублей за частично утраченное имущество и 45 тыс. человек - единовременную материальную помощь, сообщили в понедельник в пресс-службе Минтруда России.
"По состоянию на 12 августа 2019 г. из средств федерального бюджета выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей 45 175 гражданам. Также в связи с утратой ими имущества первой необходимости оказана финансовая помощь 6169 гражданам по 50 тысяч рублей за частично утраченное имущество первой необходимости; 16 604 гражданам - по 100 тысяч рублей за полную утрату имущества первой необходимости", - говорится в сообщении.
В Минтруде также сообщили, что Пенсионным фондом России осуществлена выплата пенсий вне графика жителям пострадавших районов.
Фондом социального страхования организована выдача технических средств реабилитации взамен утраченных в ходе паводка (кресла-коляски, кресла-стулья, трости, слуховые аппараты, средства ежедневного ухода и другие). "До 20 августа будет завершена работа по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями индивидуального использования, которые изготавливаются под заказ в отношении каждого конкретного инвалида", - добавили в Минтруде.
Федеральной службой по труду и занятости организована работа по трудоустройству граждан на постоянные и временные работы как на пострадавших территориях, так и на территориях, выбранных гражданами для переселения, добавили в министерстве.