Более 16 тыс. жителей Иркутской области получили по 100 тыс. руб. за утраченное имущество

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Более 16 тыс. жителей Иркутской области, которые пострадали от паводков, получили по 100 тыс. за полную утрату имущества, более 6 тыс. - по 50 тыс. рублей за частично утраченное имущество и 45 тыс. человек - единовременную материальную помощь, сообщили в понедельник в пресс-службе Минтруда России.

"По состоянию на 12 августа 2019 г. из средств федерального бюджета выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей 45 175 гражданам. Также в связи с утратой ими имущества первой необходимости оказана финансовая помощь 6169 гражданам по 50 тысяч рублей за частично утраченное имущество первой необходимости; 16 604 гражданам - по 100 тысяч рублей за полную утрату имущества первой необходимости", - говорится в сообщении.