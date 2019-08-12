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Паводок в Иркутской области

Более 16 тыс. жителей Иркутской области получили по 100 тыс. руб. за утраченное имущество

Еще более шести тысячам человек выплачено по 50 тыс. рублей за частично утраченное имущество
Последствия паводка в селе Большой Луг Иркутской области, 30 июля 2019 года Кирилл Шипицин/ТАСС
Описание
Последствия паводка в селе Большой Луг Иркутской области, 30 июля 2019 года
© Кирилл Шипицин/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Более 16 тыс. жителей Иркутской области, которые пострадали от паводков, получили по 100 тыс. за полную утрату имущества, более 6 тыс. - по 50 тыс. рублей за частично утраченное имущество и 45 тыс. человек - единовременную материальную помощь, сообщили в понедельник в пресс-службе Минтруда России.

"По состоянию на 12 августа 2019 г. из средств федерального бюджета выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей 45 175 гражданам. Также в связи с утратой ими имущества первой необходимости оказана финансовая помощь 6169 гражданам по 50 тысяч рублей за частично утраченное имущество первой необходимости; 16 604 гражданам - по 100 тысяч рублей за полную утрату имущества первой необходимости", - говорится в сообщении.

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В Минтруде также сообщили, что Пенсионным фондом России осуществлена выплата пенсий вне графика жителям пострадавших районов.

Фондом социального страхования организована выдача технических средств реабилитации взамен утраченных в ходе паводка (кресла-коляски, кресла-стулья, трости, слуховые аппараты, средства ежедневного ухода и другие). "До 20 августа будет завершена работа по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями индивидуального использования, которые изготавливаются под заказ в отношении каждого конкретного инвалида", - добавили в Минтруде.

Федеральной службой по труду и занятости организована работа по трудоустройству граждан на постоянные и временные работы как на пострадавших территориях, так и на территориях, выбранных гражданами для переселения, добавили в министерстве.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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