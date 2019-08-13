Баржа с железобетонными плитами пошла ко дну на Оби в Томской области

ТОМСК, 13 августа. /ТАСС/. Баржа с железобетонными плитами получила повреждения и пошла ко дну на реке Обь в Колпашевском районе Томской области. Сейчас подтопленное судно разгружают, пострадавших нет, сообщил ТАСС начальник томского линейного отдела Обского управления государственного речного надзора Валерий Ермаков.

"По Оби шел состав из Томска в Стрежевой (город на севере Томской области - прим. ТАСС), в составе были теплоход "БТМ 616" и груженная железобетонными изделиями баржа. Баржа налетела на неустановленное препятствие. Сейчас идет расследование. Баржа находится в притопленном состоянии, - сказал собеседник агентства. - Пострадавших нет, загрязнения окружающей среды нет, перекрытия судового хода нет, груз не пострадал. Только баржа пробита".

Ермаков уточнил, что сейчас на месте ЧП работают сотрудники Колпашевского линейного отдела Госморречнадзора. Также владелец состава прислал запасное судно для разгрузки, которую планируется завершить в течение суток.