Методика российских ученых позволит снизить риск получения травм при гололеде

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Методика развития равновесия у людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), успешно испытанная в Томском политехническом университете (ТПУ), позволит снизить риск получения травм в частности, в зимнее время при гололеде, сообщила пресс-служба вуза.

"Ученые выяснили, что уникальный курс тренировок, разработанный в ТПУ, положительно влияет на поддержание равновесия у студентов с ограниченными возможностями здоровья. <...> Идея исследователей заключается в том, чтобы помочь людям с особыми потребностями передвигаться на улице, особенно в зимнее время, более уверенно", - говорится в сообщении.

В исследовании приняли участие студенты с ОВЗ из томских вузов, 17 из них имели нарушения опорно-двигательного аппарата, 10 - высокую (от -6 до -10 диоптрий) степень близорукости. Как пояснили ученые, одна из проблем людей с патологиями позвоночника - нарушение кровоснабжения головного мозга, вызывающее головные боли, проблемы с координацией движения и равновесием. При нарушении зрения для ориентации в пространстве людям также приходится менять положение головы, что влияет на поддержание равновесия.

До начала курса тренировок все добровольцы прошли тесты на анализ статодинамической устойчивости с помощью компьютерного комплекса "Траст-М". Затем в течение 10 дней они занимались по индивидуальной программе на БОС-тренажерах, предназначенных для восстановления двигательных функций методами лечебной физкультуры и биологической обратной связи (БОС) с помощью биомеханических сенсоров. По результатам, получаемых с тренажеров, ученые корректировали планы занятий.

"При оценке эффективности тренировок мы опирались на два критерия: объективный - статистические данные - и субъективный - отзывы самих студентов. Информация, полученная с помощью оборудования, помогла точно определить параметры того, как студенты держат равновесие, стоя и выполняя упражнения, и у всех были зафиксированы изменения к лучшему", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта Леонида Капилевича.

Улучшения отметили и сами участники исследования. По словам испытуемых, им стало гораздо легче передвигаться, исчез страх передвижения по улице.